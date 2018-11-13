Дело экс-"беркутовцев" продолжат рассматривать 15 ноября

Иллюстративное фото (УНИАН)

В четверг суд продолжит исследовать видео периода Евромайдана

Заседание суда в деле пяти бывших "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции достоинства, продолжится в четверг, 15 ноября. Об этом сказал судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, передает корреспондент РБК-Украина.

Речь идет о рассмотрении дела пяти бывших служащих роты специального назначения "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского.

"Суд продолжит заседание в четверг в 11:30. Мы продолжим исследовать видео", - сказал Дячук.

Отметим, на заседании во вторник, 13 ноября, в суде просматривали видеозаписи периода Евромайдана, которые предоставили телеканалы. Потерпевшие имели возможность комментировать изображенное в процессе просмотра материалов.

Напомним, 1 ноября прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева дело в отношении еще двух бывших сотрудников полка милиции особого назначения "Беркут". По состоянию на середину октября прокуратура завершила расследование в отношении 4 "беркутовцев".

Ранее также сообщалось, что экс-"беркутовец" получил 9 лет тюрьмы за передачу боевикам летом 2104 года данных о приезде Петра Порошенко в штаб АТО в Харьковской области.