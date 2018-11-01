Прокуратура направила до суду справу щодо ще двох екс-"беркутівців"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Обвинувачені брали участь у розгоні Євромайдану

В Шевченківський районний суд Києва направили справу стосовно ще двох колишніх співробітників полку міліції особливого призначення "Беркут". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Повідомляється, що прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі стосовно двох колишніх співробітників київського "Беркута". Їх звинувачують у тому, що вони 30 листопада 2013 року скоїли злочини проти учасників акцій протесту, а саме склали і видали завідомо неправдиві документи про затримання, на підставі яких активістів притягли до відповідальності.

"Обвинувальний акт 31.10.2018 спрямовано до Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на середину жовтня прокуратура завершила розслідування відносно 4 "беркутівців".

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам влітку 2104 року даних про приїзд Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.