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Прокуратура направила до суду справу щодо ще двох екс-"беркутівців"

Новини » Надзвичайні події    01.11.2018 - 10:01
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Обвинувачені брали участь у розгоні Євромайдану

В Шевченківський районний суд Києва направили справу стосовно ще двох колишніх співробітників полку міліції особливого призначення "Беркут". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури.

Повідомляється, що прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальній справі стосовно двох колишніх співробітників київського "Беркута". Їх звинувачують у тому, що вони 30 листопада 2013 року скоїли злочини проти учасників акцій протесту, а саме склали і видали завідомо неправдиві документи про затримання, на підставі яких активістів притягли до відповідальності.

"Обвинувальний акт 31.10.2018 спрямовано до Шевченківського районного суду Києва", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура направила до суду справу щодо ще двох екс-&quot;беркутівців&quot;

Нагадаємо, станом на середину жовтня прокуратура завершила розслідування відносно 4 "беркутівців".

Зазначимо, раніше також повідомлялося, що екс-"беркутівець" отримав 9 років в'язниці за передачу бойовикам влітку 2104 року даних про приїзд Петра Порошенка в штаб АТО в Харківській області.

 

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