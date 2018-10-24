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Дело экс-"беркутовцев": адвокат заявил, что на Майдане совершили теракт против правоохранителей

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 13:45
Фото: заседание суда (twitter.com racursua)
Фото: заседание суда (twitter.com racursua)

В деле против экс-"беркутовцев" завершилась стадия допроса потерпевших

Адвокат по делу против бывших "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры, Олега Янишевского, обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, заявил, что на Майдане якобы был совершен террористический акт против правоохранителей. Об этом адвокат обвиняемых заявил в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем защитник не исключает, что могли быть совершены акты мести.

"Это были не протестные акции, а массовые беспорядки. Мы считаем, что это был террористический акт против правоохранителей. Возможно, то даже были акты какой-то мести", - заявил адвокат обвиняемого Янишевского.

Отметим, что сегодня в Святошинском райсуде Киева судья Сергей Дячук сообщил о завершении стадии допроса потерпевших.

"Сейчас суд констатирует окончание процедуры допроса потерпевших. Данная стадия судебного разбирательства является завершенной", - сказал Дячук.

Следует добавить, что последний пострадавший по делу не явился сегодня в суд, хотя вчера, по словам прокуроров, обещал быть.

В материалах следствия указано, что потерпевший получил сложные телесные повреждения, которые повлекли за собой длительное расстройство здоровья.

Напомним, в 2014 году пятерых сотрудников специальной роты "Беркут" задержали. После этого уже в 2016 году Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-"беркутовцев" по существу. Их обвиняют в превышении служебных полномочий, незаконном обращении с оружием, умышленном убийстве и причинении телесных повреждений активистам Майдана.

Как писало РБК-Украина, вчера в суде продолжили исследовать материалы дела против пяти экс-беркутовцев.

Как анонсировало агентство ранее, следующего потерпевшего по делу против пяти экс- "беркутовцев", обвиняемых в убийствах активистов Революции достоинства, должны были заслушать в среду, 24 октября.

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