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Справа екс-"беркутівців": адвокат заявив, що на Майдані скоїли теракт проти правоохоронців

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 13:45
Фото: засідання суду (twitter.com racursua)
Фото: засідання суду (twitter.com racursua)

У справі проти екс-"беркутівців" завершилась стадія допиту потерпілих

Адвокат по справі проти колишніх "беркутівців" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, заявив, що на Майдані начебто був здійснений терористичний акт проти правоохоронців. Про це адвокат обвинувачених заявив у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Разом з тим захисник не виключає, що могли бути вчинені акти помсти.

"То були не протестні акції, а масові заворушення. Ми вважаємо, що то був терористичний акт проти правоохоронців. Можливо, то навіть були акти якоїсь помсти", - заявив адвокат обвинуваченого Янишевського.

Зазначимо, що сьогодні у Святошинському райсуді Києва суддя Сергій Дячук повідомив про завершення стадії допиту потерпілих.

"Наразі суд констатує закінчення процедури допиту потерпілих. Дана стадія судового розгляду є завершеною", - сказав Дячук.

Слід додати, що останній потерпілий по справі не з'явився сьогодні до суду, хоча вчора, за словами прокурорів, обіцяв бути.

У матеріалах слідства вказано, що потерпілий отримав складні тілесні ушкодження, які потягнули за собою довготривалий розлад здоров'я.

Нагадаємо, у 2014 році п'ятьох співробітників спеціальної роти "Беркут" затримали. Після цього вже у 2016 році Святошинський суд розпочав розгляд справи екс-"беркутівців" по суті. Їх звинувачують у перевищенні службових повноважень, незаконному поводженні зі зброєю, умисному вбивстві і заподіянні тілесних ушкоджень активістам Майдану.

Як писало РБК-Україна, вчора у суді продовжили досліджувати матеріали справи проти п'яти екс-беркутівців.

Як анонсувало агентство раніше, наступного потерпілого у справі проти п'яти екс-"беркутівців", обвинувачених у вбивствах активістів Революції гідності, мали заслухати у середу, 24 жовтня.

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