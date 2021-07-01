UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело ЧВК Семенченко: одному из фигурантов сняли электронный браслет

Автор: РБК-Украина

Фигуранту делу о частной военной компании (ЧВК) бывшего нардепа Сепена Семенченко - Анатолию Виногродскогому - сняли электронный браслет. Он с конца марта находится под домашним арестом.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, сегодня с него сняли электронный браслет. В то же время представители следствия сообщили, что будут подавать в Соломенский суд ходатайство о браслете, но на ночное время.

Напомним, в конце марта Печерский райсуд Киева отправил бывшего командира батальйона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал") под круглосуточный домашний арест.

Его задержали по делу о ЧВК Семенченко, которая якобы вербовала украинцев с боевым опытом для работы на зарубежную частную военную компанию. Donbass Battalion Corp имеет офисы в Украине, США, Польше, Ираке и Кении. Создана бывшими участниками батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Семенченкоэлектронный браслет