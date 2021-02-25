Дело о блокировке более 400 сайтов закрыли

Правоохранители закрыли уголовное дело о блокировке более 400 сайтов . Решение об аресте имущественных прав интеллектуальной собственности также отменили.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности", - сказала она.

Максимец отметила, что прокуратура инициировала проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции во время расследования этого дела.

"Будем разбираться, потому что все проходило без участия прокуратуры", - добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Как известно, Голосеевский районный суд Киева принял решение о блокировке работы более 400 сайтов в рамках производства по факту мошенничества.