ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело о блокировке более 400 сайтов закрыли

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 19:39
Дело о блокировке более 400 сайтов закрыли Фото: блокировка сайта (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители закрыли уголовное дело о блокировке более 400 сайтов. Решение об аресте имущественных прав интеллектуальной собственности также отменили.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Принято решение о закрытии указанного уголовного производства и одновременно - об отмене ареста на имущественные права интеллектуальной собственности", - сказала она.

Максимец отметила, что прокуратура инициировала проведение служебного расследования в связи с действиями должностных лиц Голосеевского управления полиции во время расследования этого дела.

"Будем разбираться, потому что все проходило без участия прокуратуры", - добавила пресс-секретарь прокуратуры.

Как известно, Голосеевский районный суд Киева принял решение о блокировке работы более 400 сайтов в рамках производства по факту мошенничества.

Напомним, в МВД рассказали, что заблокировать сайты попросил гражданин Александр Пан. Для избежания таких случаев в будущем в МВД предложили народным депутатам изменить УКУ и УПК.

Кроме того, МВД рекомендовало потерпевшим от этого судебного решения пожаловаться на судью, которая его приняла.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество сайт Прокуратура
NEWS
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"