ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МВД просит Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 16:15
МВД просит Раду ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал Верховную раду внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы. Он попросил нардепов ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию.

Об этом заместитель главы МВД написал на странице в Facebook.

По словам Геращенко, такие изменения позволят отсеять заказные дела.

"Уважаемые народные депутаты, давайте вместе с вами внесем существенные изменения в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и введем доследственную проверку заявлений граждан, чтобы отсеивать подобного рода заказные дела", - заявил он.

Отметим, речь идет о деле по блокировке более 400 сайтов на территории Украины. Решение о блокировке веб-ресурсов принял Голосеевский суд по иску украинского гражданина Александра Пана. Полиция планирует обжаловать это решение в Апелляционном суде.

Как пояснил Геращенко, Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, а правоохранители, после реформы уголовно-процессуального законодательства, обязаны по статье 214 УПК регистрировать любые заявления о совершении уголовного преступления.

"После чего Пан и его адвокаты обращаются в Голосеевский райсуд с требованием наложить арест на сотни сайтов, которые в разное время что-то о нем писали. Автоматическая система распределяет дело на судью Екатерину Плахотнюк. Судья выносит решение о признании 426 сайтов "орудием преступления" и налагает на них арест", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина рассказало о причинах и последствиях решения суда относительно блокировки сайтов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство внутренних дел Украины Антон Геращенко полиция Верховная Рада заявление
NEWS
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"