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МВД отреагировало на блокировку сайтов: дело хотят пересмотреть

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 16:44
МВД отреагировало на блокировку сайтов: дело хотят пересмотреть Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко дал рекомендации по решению проблемы, которая возникла из-за судебного решения о блокировке более 400 сайтов. МВД рекомендует провести основательную проверку дела.

Об этом говорится в заявлении Геращенко на странице в Facebook.

Как рассказали в МВД, полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо по делу в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В дальнейшем, по словам Геращенко, нужно истребовать данное уголовное производство в Главное следственное управление Нацполици для проведения его основательной проверки.

"В случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, (производство - ред.) будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре", - пояснил он.

Геращенко также посоветовал пострадавшим от решения Голосеевского районного суда подать в Высший совет правосудия жалобу на судью Екатерину Плахотнюк, которая его принимала, для изучения вопроса о ее соответствии занимаемой должности.

"С Александром Паном (который был истцом в этом деле - ред.) разговор будет проведен отдельно", - добавил заместитель главы МВД.

Напомним, Голосеевский райсуд заблокировал работу более 400 сайтов. РБК-Украина рассказывало о причинах и последствиях этого судебного решения.

Для того, чтобы избежать подобных случаев в будущем, МВД предложило парламенту ввести доследственную проверку заявлений граждан в полицию.

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