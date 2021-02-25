Справу про блокування понад 400 сайтів закрили
Правоохоронці закрили кримінальну справу про блокування понад 400 сайтів. Рішення про арешт майнових прав інтелектуальної власності також скасували.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
"Ухвалено рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності", - сказала вона.
Максимець зазначила, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цієї справи.
"Будемо розбиратися, бо все проходило без участі прокуратури", - додала речниця прокуратури.
Як відомо, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування роботи понад 400 сайтів в рамках провадження за фактом шахрайства.
Нагадаємо, у МВС розповіли, що заблокувати сайти попросив громадянин Олександр Пан. Для того, щоб уникнути таких випадків у майбутньому в МВС запропонували народним депутатам змінити ККУ та КПК.
Крім того, МВС рекомендувало потерпілим від цього судового рішення поскаржитися на суддю, якого його ухвалила.