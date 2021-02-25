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Справу про блокування понад 400 сайтів закрили

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 19:39
Справу про блокування понад 400 сайтів закрили Фото: блокування сайту (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці закрили кримінальну справу про блокування понад 400 сайтів. Рішення про арешт майнових прав інтелектуальної власності також скасували.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

"Ухвалено рішення про закриття вказаного кримінального провадження та одночасно - про скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності", - сказала вона.

Максимець зазначила, що прокуратура ініціювала проведення службового розслідування у зв’язку з діями службових осіб Голосіївського управління поліції під час розслідування цієї справи.

"Будемо розбиратися, бо все проходило без участі прокуратури", - додала речниця прокуратури.

Як відомо, Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення про блокування роботи понад 400 сайтів в рамках провадження за фактом шахрайства.

Нагадаємо, у МВС розповіли, що заблокувати сайти попросив громадянин Олександр Пан. Для того, щоб уникнути таких випадків у майбутньому в МВС запропонували народним депутатам змінити ККУ та КПК.

Крім того, МВС рекомендувало потерпілим від цього судового рішення поскаржитися на суддю, якого його ухвалила.

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