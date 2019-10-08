Дело Байденов: Китай не будет вмешиваться в дела США

Китай должен начать расследование в отношении Байденов, "потому что то, что произошло в Китае, примерно так же плохо, как и то, что произошло в Украине".

Позже он назвал призывы к расследованию дела семьи Байденов борьбой с коррупцией. По его словам, такие обращения к иностранным лидерам не имеют никакого отношения к политической борьбе в США.

Отметим, возможное давление со стороны Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского послужило началом процесса расследования импичмента президента США в конце сентября.