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Справа Байденів: Китай не буде втручатися у справи США

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Офіційна влада відреагувала на пропозицію Трампа почати розслідування щодо родини Байденів

Китай повинен почати розслідування щодо Байденів, "тому що те, що сталося в Китаї, приблизно так само погано, як і те, що сталося в Україні".

Пізніше він назвав заклики до розслідування справи сім'ї Байденів боротьбою з корупцією. За його словами, такі звернення до іноземним лідерам не мають ніякого відношення до політичної боротьби в США.

Зазначимо, можливий тиск з боку Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського послужив початком процесу розслідування імпічменту президента США наприкінці вересня.

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