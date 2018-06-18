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Дело Бабченко: Герман заявил, что Россия планирует "полномасштабную атаку"

НовостиОбщество    18.06.2018 - 13:27
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)
Фото: Борис Герман (РБК-Украина)

На вопрос о том, когда планируется полномасштабная агрессия, Герман не ответил

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине. Об этом перед заседанием суда заявил Герман из бокса задержанных, передает корреспондент РБК-Украина.

"В списке, который мне передали, было действительно 47 фамилий. В списке был Аваков - младший, а Бабченко там не было. Они (россияне, - ред.) планируют полномасштабную агрессию, это стопроцентная информация", - сказал Герман.

Вместе с тем, на вопрос о том, когда планируется полномасштабная агрессия, Герман не ответил.

Отметим, 31 мая Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Борису Герману, подозреваемому в организации покушения на убийство журналиста Бабченка.

Позже, 11 июня, суд перенес рассмотрение апелляции на арест Германа на 18 июня 2018 года.

15 июня СБУ задержала подозреваемого в организации покушения на убийство Бабченко.

Тогда сообщалось, что Герман по указанию Вячеслава Пивоварника осуществил финансирование и логистику из РФ в Украину группы граждан Украины, которые в Ростове-на-Дону прошли инструктаж и обучение для осуществления террористических актов.

 

 

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Теги публикации: Анна Герман, покушение, Аркадий Бабченко, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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