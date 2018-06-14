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Volkswagen заплатит штраф 1 млрд евро из-за загрязнения воздуха

НовостиВ мире    14.06.2018 - 01:01
Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа

Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями. Об этом заявили в пресс-релизе компании, информирует AFP.

Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием "дизельного скандала", сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с "недопустимыми механизмами", тем самым нарушив правила инспекции автомобилей.

В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф "тем самым признав свою ответственность". Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. Сроки предыдущей программы истекают 30 июня этого года.

В рамках новой программы USELF-III банк предоставит Украине 250 млн евро.


 

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Теги публикации: Volkswagen, окружающая среда, загрязнение воздуха, экология  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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