Volkswagen заплатит штраф 1 млрд евро из-за загрязнения воздуха

Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа

Автоконцерн Volkswagen заплатит штраф суммой в 1 млрд евро из-за манипуляций компании, связанных с показателями выбросов вредных веществ в атмосферу автомобилями с дизельными двигателями. Об этом заявили в пресс-релизе компании, информирует AFP.

Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая занималась расследованием "дизельного скандала", сообщила, что компания выпустила 10 млн машин с "недопустимыми механизмами", тем самым нарушив правила инспекции автомобилей.

В компании согласились с фактом нарушения и заявили, что выплатят штраф "тем самым признав свою ответственность". Автоконцерн рассчитывает на прекращение расследования после выплаты штрафа.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен начать в Украине новую программу поддержки развития возобновляемой энергетики. Сроки предыдущей программы истекают 30 июня этого года.

В рамках новой программы USELF-III банк предоставит Украине 250 млн евро.



