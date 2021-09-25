Дело Ан-26. Спустя год все обвиняемые оказались на свободе

Все обвиняемые по делу о крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом оказались на свободе. Один из фигурантов вообще без меры пресечения.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".
На скамье подсудимых по делу Ан-26 находятся шестеро военнослужащих:
Дроздову и Туринскому инкриминируют халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, а остальным, кроме халатности, еще и выдвинули нарушение правил полетов или подготовки к ним.
Сейчас все подозреваемые находятся на свободе: под домашними арестами и личными обязательствами. Генерал Дроздов с июля и вовсе находится без меры пресечения, так как суд отказался ее продлить.
Напомним, крушение самолета Ан-26 произошло 25 сентября 2020 года. На борту самолета находился экипаж и курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил. Выжил только один курсант.