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Дело Ан-26. Спустя год все обвиняемые оказались на свободе

Автор: Дмитрий Левицкий, Олег Черныш

Все обвиняемые по делу о крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом оказались на свободе. Один из фигурантов вообще без меры пресечения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".

На скамье подсудимых по делу Ан-26 находятся шестеро военнослужащих:

  • экс-командующий ВВС Сергей Дроздов;
  • экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский;
  • командир в/ч Вячеслав Глазунов;
  • заместители командира Виктор Вовк и Роман Куценко;
  • руководитель полетов Александр Жук.

Дроздову и Туринскому инкриминируют халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, а остальным, кроме халатности, еще и выдвинули нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Сейчас все подозреваемые находятся на свободе: под домашними арестами и личными обязательствами. Генерал Дроздов с июля и вовсе находится без меры пресечения, так как суд отказался ее продлить.

Напомним, крушение самолета Ан-26 произошло 25 сентября 2020 года. На борту самолета находился экипаж и курсанты Харьковского университета Военно-воздушных сил. Выжил только один курсант.

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АН-26ЧугуевАвиакатастрофа