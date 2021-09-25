Дело Ан-26. Спустя год все обвиняемые оказались на свободе

Все обвиняемые по делу о крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом оказались на свободе. Один из фигурантов вообще без меры пресечения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом".

На скамье подсудимых по делу Ан-26 находятся шестеро военнослужащих:

экс-командующий ВВС Сергей Дроздов ;

; экс-начальник Харьковского университета имени Ивана Кожедуба Александр Туринский ;

; командир в/ч Вячеслав Глазунов ;

; заместители командира Виктор Вовк и Роман Куценко ;

и ; руководитель полетов Александр Жук.

Дроздову и Туринскому инкриминируют халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, а остальным, кроме халатности, еще и выдвинули нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Сейчас все подозреваемые находятся на свободе: под домашними арестами и личными обязательствами. Генерал Дроздов с июля и вовсе находится без меры пресечения, так как суд отказался ее продлить.