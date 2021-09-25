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Справа Ан-26. Через рік всі обвинувачені опинилися на волі

Автор: Дмитро Левицький, Олег Черниш

Всі обвинувачені у справі про катастрофу військового літака Ан-26 під Чугуєвом опинилися на волі. Один з фігурантів взагалі перебуває без запобіжного заходу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Смертельний конвеєр". Що відбувається зі справою про катастрофу Ан-26 під Харковом".

На лаві підсудних у справі Ан-26 перебувають шестеро військовослужбовців:

  • екс-командувач ВПС Сергій Дроздов;
  • екс- начальник Харківського університету імені Івана Кожедуба Олександр Туринський;
  • командир в/ч В'ячеслав Глазунов;
  • заступники командира Віктор Вовк і Роман Куценко;
  • керівник польотів Олександр Жук.

Дроздову та Туринському інкримінують недбале ставленні до військової служби в умовах особливого періоду, а решті, крім недбалості, ще й висунули порушення правил польотів або підготовки до них.

Наразі всі підозрювані перебувають на волі: під домашніми арештами та особистими зобов'язаннями. Генерал Дроздов з липня і зовсім перебуває без запобіжного заходу, бо суд відмовився його продовжити.

Нагадаємо, катастрофа літака Ан-26 сталася 25 вересня 2020 року. На борту літака перебував екіпаж та курсанти Харківського університету Військово-повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

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АН-26ЧугуевАвиакатастрофа