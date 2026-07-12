Дельфіни "сліпнуть" від сонарів: як війна знищує китоподібних у Чорному морі

На Одещині продовжують фіксувати масову загибель дельфінів. За оцінкою науковців Нацпарку "Тузлівські лимани", лише за пів року 2026-го кількість жертв сягає 20 тисяч, а за весь час повномасштабного вторгнення - понад 100 тисяч.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів доктор біологічних наук, керівник науково-дослідного відділу Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв .

Головне: Масштаби трагедії: Загальна кількість жертв за часи повномасштабного вторгнення може перевищувати 100 тисяч особин.

Загальна кількість жертв за часи повномасштабного вторгнення може перевищувати 100 тисяч особин. Чому гинуть тварини: Основними чинниками є руйнування ехолокації через роботу ворожих сонарів, акустичні травми від вибухів, що призводять до кесонної хвороби, та критичне хімічне забруднення моря.

Основними чинниками є руйнування ехолокації через роботу ворожих сонарів, акустичні травми від вибухів, що призводять до кесонної хвороби, та критичне хімічне забруднення моря. Ефект "отруєного ланцюга": Через неможливість полювання виснажені дельфіни спалюють власні жири, в яких накопичилися токсини, що призводить до самоотруєння та загибелі від вірусів.

Через неможливість полювання виснажені дельфіни спалюють власні жири, в яких накопичилися токсини, що призводить до самоотруєння та загибелі від вірусів. Доказова база: Науковці нацпарку документують кожен випадок для майбутніх міжнародних судів та кримінального провадження за статтею про екоцид (ст. 441 КК України), щоб домогтися репарацій від Росії.

Масова загибель дельфінів

Національний природний парк "Тузлівські лимани" залишається єдиним, хто з перших днів повномасштабного вторгнення може системно фіксувати наслідки війни.

"Лише за останні 55 днів ми зафіксували 71 загиблого дельфіна на території Нацпарку. І це тільки ті тварини, яких море винесло на берег", - пояснює Русєв.

Вчений наголошує, що 95% тіл тоне, а доступ до багатьох ділянок узбережжя обмежений, тому реальні цифри можуть бути значно вищими. За останніми оцінками, кількість жертв за 4,5 роки великої війни може сягати понад 100 тисяч.

Працівники нацпарку зараз документують кількість загиблих дельфінів, ведеться кримінальне провадження по екоциду за статтею 441. Надалі усі дані зможуть використати у міжнародних судах, щоб отримати репарації від Росії.

Військові сонари і "сліпота" дельфінів

Найбільшим ворогом китоподібних у Чорному морі стала робота військових сонарів. Ворожі субмарини та надводні човни створили колосальне шумове навантаження, особливо у північно-західній частині акваторії.

Коли під час сезонної міграції навесні дельфіни потрапляють у зону дії цих приладів, їхня ехолокаційна система руйнується. Тварина фактично стає "сліпою", втрачаючи навігаційні здібності.

Каскадний механізм загибелі:

Втрата ехолокації: Дельфін не здатен знайти рибу - свій єдиний спосіб харчування.

Дельфін не здатен знайти рибу - свій єдиний спосіб харчування. Вимушене голодування: Тварина починає використовувати власні жирові запаси.

Тварина починає використовувати власні жирові запаси. Самоотруєння: У жировому шарі за роки накопичилися токсичні сполуки через забруднення моря. Виснажений дельфін отруює себе цими хімікатами.

У жировому шарі за роки накопичилися токсичні сполуки через забруднення моря. Виснажений дельфін отруює себе цими хімікатами. Імунний колапс: Ослаблений організм стає вразливим до морбілівірусів, які в нормальних умовах не є фатальними.

Іван Русєв 4,5 роки досліджує вплив війни на дельфінів (інфографіка РБК-Україна)

Вибухи та "кесонна хвороба"

Війна у морі - це постійний акустичний та фізичний тиск. Вибухи під час деокупації територій та бойових дій на морі мають для дельфінів жахливі наслідки.

"Вода - це середовище, що проводить звук значно краще за повітря, тому вибухова хвиля діє на тварину в рази потужніше. Через вибухову хвилю дельфін миттєво вискакує на поверхню. У нього під час надто швидкого підйому з глибини виникає так звана кесонна хвороба", - констатує Іван Русєв.

Різка зміна тиску призводить до виділення азоту в крові, розриву капілярів та нестерпного болю, що може спровокувати інфаркт.

Додатковим фактором є морські міни, які періодично дрейфують та детонують, вбиваючи все живе навколо, а також фосфорні боєприпаси, що спричиняють опіки під водою.

Хімічний "коктейль" у середовищі проживання

Чорне море накопичило безпрецедентну кількість токсинів, що виникли внаслідок воєнних дій:

Техногенні катастрофи: Аварія на Каховській ГЕС принесла в море близько 10 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів та важких металів.

Аварія на Каховській ГЕС принесла в море близько 10 тисяч тонн паливно-мастильних матеріалів та важких металів. Затонулі об'єкти: Залишки російських кораблів, зокрема крейсера "Москва", та підірваних підсанкційних барж.

Залишки російських кораблів, зокрема крейсера "Москва", та підірваних підсанкційних барж. Розливи пального: Аварії російських танкерів у Керченській протоці та розливи соняшникової олії в Одеській області цієї весни.

Оскільки дельфіни перебувають на вершині харчового ланцюга, вони стають фінальним реципієнтом усіх цих отрут.

Під час повномасштабки могло загинути 100 тисяч дельфінів (фото: facebook.com.ivan.rusev)

Чому важливо це фіксувати і що буде далі

Робота науковців на узбережжі - це не лише екологічний моніторинг, а й формування доказової бази для міжнародних судів. Кожен знайдений дельфін - це свідчення руйнівного впливу війни на довкілля.

Популяція китоподібних у Чорному морі ще ніколи не знала такого колосального навантаження, і питання їхнього виживання сьогодні стоїть гостріше, ніж будь-коли.

"Потужне хімічне забруднення може поширитися аж до Босфорської протоки, тобто на все Чорне море. Ризики надзвичайно високі: можемо втратити унікальну екосистему. Без дельфінів Чорне море перестане бути "живим", воно почне деградувати, і життя в ньому згасатиме", - додає Русєв.