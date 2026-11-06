Делегацію України на переговорах з РФ в Абу-Дабі очолить Буданов, - CBS News

Буданов очолить перемовини

Кирило Буданов сказав репортеру CBS News, що він очолить українську делегацію в Абу-Дабі на мирних переговорах наступного тижня, як він робив це в лютому під час початкових обговорень.

Видання зазначає, що Буданов не очікує значного кроку вперед. Проте вважає, що сам по собі знак того, що делегації РФ та України домовилися зустрітися віч-на-віч в одній кімнаті, є ознакою певного прогресу.

"Я ще раз повторю, що ці переговори не останні, вони не остаточні. Все, про що ми будемо говорити, це про настання готовності до припинення війни, що триває. Чого ми досягнемо? Я утримаюся від відповіді", - уточнив Буданов.

Військовий досвід Буданова

На думку видання, Буданов - не звичайний український політик. Це людина з глибоким військовим досвідом у війні Росії проти України з 2014 року.

CBS News пише, що, за словами Буданова, військовий досвід українців та росіян може допомогти досягти прогресу в цих переговорах у деяких технічних аспектах того, як може виглядати припинення вогню.