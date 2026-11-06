Буданов возглавит переговоры

Кирилл Буданов сказал репортеру CBS News, что возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на мирных переговорах на следующей неделе, как он делал это в феврале во время первоначальных обсуждений.

Издание отмечает, что Буданов не ожидает значительного шага вперед. Однако считает, что сам по себе знак того, что делегации РФ и Украины договорились встретиться лицом к лицу в одной комнате, является признаком определенного прогресса.

"Я еще раз повторю, что эти переговоры не последние, они не окончательны. Все, о чем мы будем говорить, это о наступлении продолжающейся готовности к прекращению войны. Чего мы добьемся? Я воздержусь от ответа", - уточнил Буданов.

Военный опыт Буданова

По мнению издания, Буданов - не обычный украинский политик. Это человек с глубоким военным опытом в войне России против Украины с 2014 года.

CBS News пишет, что, по словам Буданова, военный опыт украинцев и россиян может помочь добиться прогресса в этих переговорах в некоторых технических аспектах того, как может выглядеть прекращение огня.