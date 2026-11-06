RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

Делегацию Украины на переговорах с РФ в Абу-Даби возглавит Буданов, - CBS News

18:37 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на трехсторонней встрече с США и Россией в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Буданова в интервью CBS News.

Буданов возглавит переговоры

Кирилл Буданов сказал репортеру CBS News, что возглавит украинскую делегацию в Абу-Даби на мирных переговорах на следующей неделе, как он делал это в феврале во время первоначальных обсуждений.

Издание отмечает, что Буданов не ожидает значительного шага вперед. Однако считает, что сам по себе знак того, что делегации РФ и Украины договорились встретиться лицом к лицу в одной комнате, является признаком определенного прогресса.

"Я еще раз повторю, что эти переговоры не последние, они не окончательны. Все, о чем мы будем говорить, это о наступлении продолжающейся готовности к прекращению войны. Чего мы добьемся? Я воздержусь от ответа", - уточнил Буданов.

Военный опыт Буданова

По мнению издания, Буданов - не обычный украинский политик. Это человек с глубоким военным опытом в войне России против Украины с 2014 года.

CBS News пишет, что, по словам Буданова, военный опыт украинцев и россиян может помочь добиться прогресса в этих переговорах в некоторых технических аспектах того, как может выглядеть прекращение огня.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский провел разговор со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Основное внимание было уделено подготовке к предстоящим переговорам в Абу-Даби.

Напомним, Зеленский заявил о необходимости обсудить гарантии безопасности во время предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби 10-11 ноября.

Среди других важных вопросов - прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование "зернового коридора", обмен военнопленными и возможная встреча лидеров стран.

Также стало известно, что в Кремле подтвердили, что РФ примет участие в мирных переговорах в Абу-Даби.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаКирилл БудановВойна России против Украины