Делегації України та США зустрілися у Парижі: названо головну мету

Меморандум між США та Україною

Зауважимо, що раніше сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомляв, що уже сьогодні, 17 квітня, Україна і США можуть підписати меморандум у рамках угоди про надра.

За його словами, українська сторона вже дала свою згоду, а зараз віцепрем'єр, міністр економіки Юлія Свириденко працює з американською стороною над текстом.

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