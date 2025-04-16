Чи визнали у Трампа, що помилилися щодо швидкого закінчення війни: оцінка експерта

"Апарат Держдепу це розуміє, тому у них таке там протистояння з Віткоффом (спецпредставник президента США Стів Віткофф, - ред.). Я впевнений, що Ілона Маска і Віткоффа скоро відсторонять від Трампа. Сформувався апарат, вони бачать ризики. Рубіо теж все чудово розуміє, що не все так просто, як думалося", - вважає експерт.





Він додав, що США давали росіянам можливість вийти з війни зі збереження обличчя, але вони цього не захотіли. На думку політтехнолога, Вашингтон своєю чергою опинився у ситуації, коли не може припинити підтримку Україну.

"Вони (росіяни, - ред.) продовжують свою історію, навіть з цим перемир'ям про припинення постачання зброї Україні. В ЄС сказали, що цього не буде. Більше того, США сказали, що цього не буде. Не все так просто. США поставлені в таке становище, що вони змушені допомагати, тим більше, що з'являються гроші. От спробуй зірви контакт на 50 млрд на закупівлю американської зброї", - наголосив Завгородній.