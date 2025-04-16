Чи визнали у Трампа, що помилилися щодо швидкого закінчення війни: оцінка експерта
В адміністрації президента США Дональда Трампа розуміють, що припустилися помилки щодо перспектив завершення війни РФ проти України. Швидко миру не вдалося досягти.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політтехнолог Тарас Завгородній.
"Апарат Держдепу це розуміє, тому у них таке там протистояння з Віткоффом (спецпредставник президента США Стів Віткофф, - ред.). Я впевнений, що Ілона Маска і Віткоффа скоро відсторонять від Трампа. Сформувався апарат, вони бачать ризики. Рубіо теж все чудово розуміє, що не все так просто, як думалося", - вважає експерт.
Він додав, що США давали росіянам можливість вийти з війни зі збереження обличчя, але вони цього не захотіли. На думку політтехнолога, Вашингтон своєю чергою опинився у ситуації, коли не може припинити підтримку Україну.
"Вони (росіяни, - ред.) продовжують свою історію, навіть з цим перемир'ям про припинення постачання зброї Україні. В ЄС сказали, що цього не буде. Більше того, США сказали, що цього не буде. Не все так просто. США поставлені в таке становище, що вони змушені допомагати, тим більше, що з'являються гроші. От спробуй зірви контакт на 50 млрд на закупівлю американської зброї", - наголосив Завгородній.
Трамп хотів швидкого миру
Нагадаємо, що ще до перемоги на виборах президента Дональд Трамп стверджував, що нібито у перший день у Білому домі посадить Україну та РФ за стіл переговорів. Він запевняв, що зможе швидко завершити війну.
Пізніше західні ЗМІ писали, що у Трампа хочуть встановити мир за перші 100 днів на посаді. У мережі також публікували різні варіанти так званих "мирних планів" Трампа. Втім, офіційно жоден з цих "планів" не був оголошений.
США розпочали переговорний процес, виступивши посередниками між Україною та РФ. Сторони не ведуть прямих мирних переговорів.
У Саудівській Аравії відбулося два раунди переговорів представників України та США, а також Вашингтона та Москви. Головною темою було перемир'я.
Більше про те, що заважає мирним переговорам між Україною, США та РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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