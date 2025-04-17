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Делегации Украины и США встретились в Париже: названа главная цель

Фото: глава ОП Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и посланник США по вопросам Украины Кит Келлог (x.com/generalkellogg)
Автор: Карина Левицкая

Делегации Украины и США встретились в Париже сегодня, 17 апреля. Команда американского президента Дональда Трампа настроена работать для прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио и посланника США по вопросам Украины Кита Келлога.

Посланник США по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что ему приятно быть с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже.

"Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны", - добавил он.

В то же время госсекретарь США заявил, что прибыл в Париж с одной целью.

"Найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны. Вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и посланником по вопросам Украины Китом Келлогом. Наша главная цель - выполнить цель Трампа -прекратить эту войну и остановить ненужное кровопролитие", - подчеркнул Рубио.

Фото: Марко Рубио (x.com/secrubio)

Меморандум между США и Украиной

Заметим, что ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что уже сегодня, 17 апреля, Украина и США могут подписать меморандум в рамках соглашения о недрах.

По его словам, украинская сторона уже дала свое согласие, а сейчас вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко работает с американской стороной над текстом.

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