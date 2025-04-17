Делегации Украины и США встретились в Париже: названа главная цель

Посланник США по вопросам Украины Кит Келлог отметил, что ему приятно быть с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым в Париже.

"Очень продуктивные встречи в Елисейском дворце по прекращению украинско-российской войны", - добавил он.

В то же время госсекретарь США заявил, что прибыл в Париж с одной целью.

"Найти реальные практические решения для прекращения российско-украинской войны. Вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и посланником по вопросам Украины Китом Келлогом. Наша главная цель - выполнить цель Трампа -прекратить эту войну и остановить ненужное кровопролитие", - подчеркнул Рубио.

Фото: Марко Рубио (x.com/secrubio)