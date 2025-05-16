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Делегації України та РФ на переговорах у Стамбулі спілкуються через перекладача, - джерело

Фото: Україна та Росія ведуть переговори у Стамбулі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

У Стамбулі тривають переговори України та Росії. Сторони спілкуються через перекладача.

Про це РБК-Україна повідомило поінформоване джерело.

Більш детальних подробиць співрозмовник видання не розкрив.

Переговори в Стамбулі

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, близько 13:30 стало відомо, що Україна і Росія розпочали переговори в Стамбулі. Українську делегацію очолює міністр оборони Рустем Умєров, також до неї увійшли представники українських розвідок, Генштабу, СБУ і не тільки.

При цьому російську делегацію очолив помічник російського диктатора Володимир Мединський. До неї увійшли начальник ГРУ Ігор Костюков, заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін та інші чиновники.

Переговори проходять у закритому режимі. Джерела РБК-Україна розповіли, що росіяни виступили проти участі в діалозі американських і турецьких чиновників.

При цьому ще вчора Мединський заявляв, що РФ розглядає поточні переговори як продовження переговорного процесу в 2022 році, коли Москва фактично вимагала від Києва капітуляції.

Росія надіслала на зустріч делегацію низького рівня. Президент України Володимир Зеленський зазначав, що такі чиновники країни-агресора, які беруть участь у переговорах, не ухвалюють рішення в РФ.

Детальніше про переговори - у матеріалі РБК-Україна.

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