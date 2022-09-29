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Делегація України обговорила в США наслідки застосування ядерної зброї для Росії

Фото: делегація України обговорила в США наслідки застосування ядерної зброї для Росії (t.me/David_Arakhamia)
Автор: Сергій Пишкін

Делегація України обговорила в США резолюцію-попередження Росії щодо застосування ядерної зброї проти нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Провели чудову зустріч із сенатором Ліндсі Гремом, автором знаменитої резолюції Сенату про визнання Росії країною-спонсором тероризму, яку ми відпрацьовували під час нашого попереднього візиту до США", - пише Арахамія.

За словами Арахамії також делегації обговорила з США наслідки для Росії застосування ядерної зброї проти України. Намагаються досягти угоди, відповідно до якої ядерний удар вважатиметься Штатами аналогом нападу на країни НАТО.

"Ухвалення такої резолюції стане потужним сигналом агресору", - зауважив Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що секретар РНБО Олексій Данілов оцінив ризик застосування Росією проти України ядерної зброї.

Тим часом за даними західних ЗМІ, європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо Путін все ж вдасться до ядерного удару.

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