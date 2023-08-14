Делегація Нігерії заявила, що хунта Нігеру відкрита для дипломатії, - Reuters

Група високопоставлених нігерійських ісламських учених після зустрічі з представниками хунти в Ніамеї заявили, що лідери перевороту готові до переговорів щодо запобігання конфлікту із західноафриканським регіональним блоком ECOWAS.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

Ісламські вчені зустрічали керівником бунтівників генералом Абдурахаманом Чіані протягом кількох годин.

У ході бесіди лідер хунти заявив, що Нігер та Нігерія "були не лише сусідами, а й братами та сестрами, які мають вирішувати проблеми мирним шляхом".

Перед цим, у суботу, Чіані відправив делегацію до столиці Гвінеї Конакрі, щоб подякувати тамтешнім лідерам за їх підтримку. Це, як зазначають оглядачі, може свідчити про прагнення хунти зміцнювати спілки, оскільки вона протистоїть регіональним та іншим державам, повідомляє AFP.

"Ми панафриканський народ. Коли у нашого народу виникають проблеми, ми завжди присутні, та завжди будемо поруч", - заявив на зустрічі виконувач обов'язків президента Гвінеї Мамаді Думбуйя.

Держпереворот у Нігері

У Нігері наприкінці липня охорона президента Базума взяла його в заручники, після чого оголосила про повалення уряду. Після цього керманич президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

Країни Західної Африки (блок ECOWAS) 31 липня пригрозили бунтівникам вторгненням у разі, якщо ті не відпустять президента за 7 днів. Проте хунта їхню умову не виконала. За даними ЗМІ, наразі 4 країни Африки готові направити для інтервенції до Нігеру 25 тисяч своїх солдатів.

Військові Нігеру заявили у розмові із заступником держсекретаря США Вікторією Нуланд під час її візиту до країни, що вб'ють захопленого у заручники президента Базума, якщо сусідні країни спробують здійснити військове втручання з метою відновлення його правління.

Західноафриканські лідери 10 серпня за підсумками зустрічі наказали активувати резервні сили для можливого використання проти бунтівників у Нігері.

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