Делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС? Появились детали переговоров Лаврова с главой МИД Франции

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 23 августа.

По ее словам, во время общения с Лавровым "получила согласие" Москвы на скорейшее направление миссии международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна, - ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - говорится в сообщении французского МИД.

При этом французский министр настаивала, что миссию нужно развернуть как можно быстрее. И не подвергать опасности.