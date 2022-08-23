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Делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС? Появились детали переговоров Лаврова с главой МИД Франции

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская сторона дала согласие на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 23 августа.

По ее словам, во время общения с Лавровым "получила согласие" Москвы на скорейшее направление миссии международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна, - ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - говорится в сообщении французского МИД.

При этом французский министр настаивала, что миссию нужно развернуть как можно быстрее. И не подвергать опасности.

Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

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Запорожская АЭС