Делегация МАГАТЭ приедет на ЗАЭС? Появились детали переговоров Лаврова с главой МИД Франции

Российская сторона дала согласие на направление миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Франции Катрин Колонны по итогам телефонных переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 23 августа.
По ее словам, во время общения с Лавровым "получила согласие" Москвы на скорейшее направление миссии международной организации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Основное внимание было уделено условиям отправки экспертной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС… Министр (Катрин Колонна, - ред.) выразила поддержку Франции быстрому развертыванию миссии экспертов МАГАТЭ в соответствии с рекомендациями ее генерального директора и при полном уважении суверенитета Украины", - говорится в сообщении французского МИД.
При этом французский министр настаивала, что миссию нужно развернуть как можно быстрее. И не подвергать опасности.
Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.
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