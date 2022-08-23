Делегація МАГАТЕ приїде на ЗАЕС? З'явилися деталі переговорів Лаврова із головою МЗС Франції

Російська сторона дала згоду на направлення місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Франції Катрін Колони за підсумками телефонних переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим 23 серпня.
За її словами, під час спілкування з Лавровим "отримала згоду" Москви на якнайшвидший напрямок місії міжнародної організації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
"Основна увага була приділена умовам відправлення експертної місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС… Міністр (Катрін Колонна, - ред.) висловила підтримку Франції швидкому розгортанню місії експертів МАГАТЕ відповідно до рекомендацій її генерального директора та при повній повазі до суверенітету України", - йдеться у повідомленні. французького МЗС.
При цьому французький міністр наполягала, що місію треба розгорнути якнайшвидше. І не наражати на небезпеку.
Як повідомлялося, про те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі має намір приїхати на захоплену Запорізьку АЕС або відправити місію стало відомо ще на початку червня.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що на даний момент ризик ядерного конфлікту став найсерйознішим за останні десятиліття.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.