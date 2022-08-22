Риск ядерного конфликта стал самым высоким за десятилетия, - Гутерриш

На данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на заседании Совета безопасности.

По его мнению, "бряцание ядерным оружием" нужно прекратить.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал он.

Он отметил, что обладающие ядерным оружием страны должны взять на себя обязательство не применять его первыми и "заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них".

Гутерриш также заявил, что ситуация с Запорожской АЭС должна решиться с помощью диалога.

"Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает в Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье",- сказал он.