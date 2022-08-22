ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Риск ядерного конфликта стал самым высоким за десятилетия, - Гутерриш

Новина українською →
Украина, Понедельник 22 августа 2022 19:11
Риск ядерного конфликта стал самым высоким за десятилетия, - Гутерриш Фото: Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

На данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на заседании Совета безопасности.

По его мнению, "бряцание ядерным оружием" нужно прекратить.

"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", - сказал он.

Он отметил, что обладающие ядерным оружием страны должны взять на себя обязательство не применять его первыми и "заверить неядерные государства в том, что не будут применять или угрожать применением ядерных вооружений против них".

Гутерриш также заявил, что ситуация с Запорожской АЭС должна решиться с помощью диалога.

"Приверженность диалогу должна быть проявлена в ситуации на Запорожской АЭС. Я вновь подтверждаю, что ООН располагает в Украине возможностями в области безопасности и логистики, чтобы обеспечить миссию МАГАТЭ из Киева в Запорожье",- сказал он.

Как сообщалось, Запорожская АЭС была захвачена российскими войсками 4 марта.

Напомним, ранее стало известно, что 11 августа россияне четыре раза за сутки обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Подробнее о том, зачем Москва прибегла к ядерному шантажу Украины и с какими рисками это связано - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС Антониу Гутерриш
NEWS
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
Россияне пытались наступать на пяти направлениях и вели разведку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании