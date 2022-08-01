Делегация МАГАТЭ может посетить Запорожскую АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление во время Обзорной конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы готовы, мы надеемся, что сможем поехать в Запорожье, потому что, если что-то произойдет там, нам останется винить только себя", - сказал Гросси.

Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.

В "Энергоатоме" желание Гросси приехать на Запорожскую АЭС связывют с попыткой легитимизовать захват Россией станции.

Напомним, в апреле министр энергетики Герман Галущенко после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что организация не просто заигрывает с Россией, а "играет на чужом поле". По его словам, делается попытка легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС.

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