Галущенко обвинил МАГАТЭ в попытке легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС

Министр энергетики Герман Галущенко после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что организация не просто заигрывает с Россией, а "играет на чужом поле". По его словам, делается попытка легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС.

"Если есть намерения посетить Запорожскую станцию до возврата Украиной контроля над ней, то это не заигрывание - это игра на чужом поле - на российском поле. Для меня это выглядит попыткой легитимизации присутствия российских войск на ЗАЭС", - сказал он.

По его словам, Украина настаивает на том, что первый и основной элемент ядерной безопасности - это выход российских военных с наших ядерных объектов. "Нельзя говорить о ядерной безопасности, пока там находятся оккупационные российские войска. Вопрос в том, что только Украина, а никак не российские военные, может выступать гарантом ядерной безопасности на своих ядерных объектах", - заявил Галущенко.

Министр напомнил, что то, как захватывали Запорожскую станцию - это был "ядерный терроризм во всей красе".

"Они стреляли из танков и минометов. Потом на станции собирали снаряды, которые не разорвались. Их собрали, вынесли за периметр станции и под учебным корпусом взорвали, что тоже маразм с точки зрения ядерной безопасности. Да и вообще, нахождение танка на атомной станции, снаряды... Там может быть все что угодно - может что-то взорваться", - сказал он.

Министр считает, что это просто абсурд говорить о ядерной безопасности или какой-то аполитичности в такой ситуации. "Не может быть ядерной безопасности, когда снаряды находятся около ядерных реакторов!" - добавил он.