Делегація Ірану проведе переговори в Україні щодо збитого авіалайнера МАУ

Делегація Ірану на чолі з Заступником міністра закордонних справ країни Мохсеном Бахарвандом прибула в Україну для переговорів по збитому в січні 2020 року під Тегераном літака МАУ. Сторони обговорять технічні та правові питання.

Про це у Twitter повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі із Заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандом прибула сьогодні в Україну для проведення третього раунду переговорів з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", – написав Мораді.

Напередодні заступник голови МЗС України Євген Єнін обговорив зі своєю колегою з Канади Мартою Морган підготовку до цих переговорів. "Ми єдині в нашій позиції щодо притягнення всіх винних у цій страшній катастрофі до відповідальності", - написав він у своєму Facebook.