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Делегація Ірану проведе переговори в Україні щодо збитого авіалайнера МАУ

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 15:32
Делегація Ірану проведе переговори в Україні щодо збитого авіалайнера МАУ Фото: в Україну прибула делегація Ірану для переговорів щодо збитого авіалайнера МАУ (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Делегація Ірану на чолі з Заступником міністра закордонних справ країни Мохсеном Бахарвандом прибула в Україну для переговорів по збитому в січні 2020 року під Тегераном літака МАУ. Сторони обговорять технічні та правові питання.

Про це у Twitter повідомив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді.

"Делегація Ісламської Республіки Іран на чолі із Заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандом прибула сьогодні в Україну для проведення третього раунду переговорів з технічних і правових аспектів трагічної катастрофи українського PS752", – написав Мораді.

Напередодні заступник голови МЗС України Євген Єнін обговорив зі своєю колегою з Канади Мартою Морган підготовку до цих переговорів. "Ми єдині в нашій позиції щодо притягнення всіх винних у цій страшній катастрофі до відповідальності", - написав він у своєму Facebook.

Раніше Єнін зазначав, що в Ірані 18 червня пройдуть президентські вибори. Позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися.

Нагадаємо, Єнін заявив, що Іран досі не виконав свої обіцянки в рамках розслідування збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України". Україна не знає ні імен підозрюваних, ні те, що їм інкримінують.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилку оператора ППО. Український літак був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 осіб.

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