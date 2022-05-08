Делегация Бундестага посетила Одессу. Готовятся новые направления поддержки Украины

Делегация Бундестага приехала с рабочим визитом в Одессу. Немецкие депутаты ознакомились с ситуацией в городе и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесской областной военной администрации.
Сообщается, что вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт провела встречу с начальником областной военной администрации Максимом Марченко.
"Я поддерживаю Украину и считаю ее частью европейской семьи, и моя политическая сила является наиболее дружественной по отношению к вашему государству. По возвращении в Германию по результатам моей поездки будет составлен отчет и определены новые направления поддержки Украины. Потому что я убеждена, что в интересах Бундестага не допустить успеха России в захватнической войне", - отметила она.
Марченко в свою очередь обратил внимание на потребность в поставках вооружений, которые позволят защитить и Украину, и ЕС.
Напомним, ранее сегодня с рабочим визитом в Киев прибыла глава немецкого Бундестага Бербель Бас, которая уже провела встречу с президентом Владимиром Зеленским.
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