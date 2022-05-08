Делегація Бундестагу відвідала Одесу. Готуються нові напрямки підтримки України

Делегація Бундестагу приїхала з робочим візитом до Одеси. Німецькі депутати ознайомилися з ситуацією в місті та області.

Повідомляється, що віце-президент Бундестагу Катрін Герінг-Екардт провела зустріч з начальником обласної військової адміністрації Максимом Марченком.

"Я підтримую Україну і вважаю її частиною європейської сім'ї, і моя політична сила є найбільш дружньою по відношенню до вашої держави. Після повернення до Німеччини за результатами моєї поїздки буде складено звіт та визначено нові напрямки підтримки України. Тому що я переконана, що в інтересах Бундестагу не допустити успіху Росії в загарбницькій війні", - зазначила вона.

Марченко в свою чергу звернув увагу на потребу в поставках озброєнь, які дозволять захистити і Україну, і ЄС.