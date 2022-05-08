Зеленский провел встречу с президентом немецкого Бундестага

"Приятно, что именно в такие сложные дни Вы приехали поддержать Украину, в особые дни - дни войны на нашей земле. Со своей стороны хочу поблагодарить за поддержку в Бундестаге важных для Украины вещей, о недавно проголосованной резолюции по поддержке Украины тяжелым оружием... Также хочется, чтобы и Вы, и Бундестаг поддержали будущую резолюцию относительно членства Украины в Евросоюзе", - отметил Зеленский.