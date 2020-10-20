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Делегация Британии посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе

Автор: Анастасия Рокитна

Делегация из Великобритании посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов. К этому пришли после переговоров министра внутренних дел Украины с министром внутренних дел Британии.

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Об этом сообщила в интервью "Интерфакс-Украина" посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Они говорили о вопросах безопасности границ и вопросах выдачи паспортов, и договорились, что Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор будет продолжаться некоторое время", - сказала она.

В то же время она отметила, что не считает вероятным изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем. Посол указала на необходимость обеспечить профессиональную и быструю выдачу британских виз украинцам.

Напомним, в Британии представили новую миграционную систему.

Отметим, 1 февраля Британия официально покинула ЕС. До 31 декабря 2020 года на территории Великобритании продолжит действовать законодательство Евросоюза, однако страна уже не будет представлена в институтах ЕС.

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