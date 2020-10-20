Делегація Британії відвідає Україну для ознайомлення з процедурами на кордоні

Делегація з Великобританії відвідає Україну для ознайомлення з процедурами на кордоні та порядком видачі документів. До цього прийшли після переговорів міністра внутрішніх справ України з міністром внутрішніх справ Британії.

Про це повідомила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Вони говорили про питання безпеки кордонів і питання видачі паспортів, і домовилися, що Сполучене Королівство відправить в Україну офіційних осіб, щоб вони ознайомилися з процедурами на кордоні та порядком видачі документів. Я очікую, що ця розмова буде тривати деякий час", - сказала вона.

У той же час вона зазначила, що не вважає ймовірним зміну візового режиму Великобританії з Україною у найближчому майбутньому. Посол вказала на необхідність забезпечити професійну та швидку видачу британських віз українцям.

Нагадаємо, у Британії представили нову міграційну систему.

Зазначимо, 1 лютого Британія офіційно залишила ЄС. До 31 грудня 2020 року на території Великобританії продовжить діяти законодавство Євросоюзу, проте країна вже не буде представлена в інститутах ЄС.