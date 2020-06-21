В деле о взрыве на Позняках проходят обыски в газораспределительной компании

По факту взрыва на Позняках в Киеве проходят обыски в газораспределительной компании, обслуживающей многоэтажку. Полиция открыла производство по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

После проведения экспертизы на предмет дальнейшего разрушения, жителям дома разрешат зайти в квартиры, чтобы забрать самые необходимые вещи. Здание будет круглосуточно охраняться полицейскими и бойцами Национальной гвардии.

Фото: взрыв в доме на Позняках (РБК-Украина/Виталий Носач)

Напомним, сегодня утром в одной из многоэтажек на Позняках произошел мощный взрыв. В результате были разрушены несколько этажей дома. Жители дома говорят, что чувствовали запах газа перед взрывом. По данным спасателей, жертвой взрыва стал один человек.

Однако, мэр Киева Виталий Кличко заявил о минимум двух погибших в результате взрыва дома на Позняках.

Сейчас следствие рассматривает две версии происшествия на Позняках - взрыв газа или взрывного устройства.

Поврежденный взрывом дом на Позняках придется разбирать, чтобы не допустить его дальнейшего разрушения, жителей переселят.