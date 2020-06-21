У справі про вибух на Позняках проходять обшуки у газорозподільчій компанії

За фактом вибуху на Позняках у Києві проходять обшуки у газорозподільчій компанії, яка обслуговувала багатоповерхівку. Поліція відкрила провадження за фактом можливого порушення вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Після проведення експертизи на предмет подальшого руйнування, мешканцям будинку дозволять зайти до квартир, щоб забрати найнеобхідніші речі. Будівля буде цілодобово охоронятися поліцейськими та бійцями Національної гвардії.

Фото: вибух в будинку на Позняках (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, сьогодні вранці в одній з багатоповерхівок на Позняках стався потужний вибух. В результаті було зруйновано декілька поверхів будинку. Мешканці будинку говорять, що відчували запах газу перед вибухом. За даними рятувальників, жертвою вибуху стала одна людина.

Однак, мер Києва Віталій Кличко заявив про щонайменше двох загиблих внаслідок вибуху будинку на Позняках.

Наразі слідство розглядає дві версії події на Позняках- вибух газу або вибухового пристрою.

Пошкоджений вибухом будинок на Позняках доведеться розбирати, шоб не допустити його подальшого руйнування, мешканців переселять.