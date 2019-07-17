В деле об убийстве ребенка полицейскими появился третий подозреваемый

В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком появился третий подозреваемый. Об этом во время брифинга в среду, 17 июля, сообщил глава Госбюро расследований Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Трубы, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) объявили третье подозрение в деле об убийстве ребенка. Подозреваемому вручили ходатайство об избрании меры пресечения.

"Только что объявлено подозрение одному из участников, который не просто присутствовал, а также использовал оружие и осуществлял выстрелы из этого оружия. Объявлено подозрение третьему участнику и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - заявил глава ГБР.

Труба не назвал, о ком именно идет речь, но подчеркнул, что сейчас с третьим подозреваемым проводят следственные действия. Также он добавил, что по делу уже были допрошены 53 свидетеля и проведены 34 обыски у фигурантов и их окружения, однако оружия, из которого был убит 5-летний Кирилл, так и не обнаружили.

"Нами назначены более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, баллистические, молекулярно - генетические, дактилоскопические, взрывотехнические. Проведены 8 следственных экспериментов. Получены все возможные видеозаписи с камер наблюдения. С привлечением лиц водолазного состава ГСЧС были проведены отработки всех водоемов в Переяславе-Хмельницком и близлежащих территориях", - рассказал он.

Кроме того, следствие до сих пор не установило, кто именно из троих подозреваемых убил ребенка.

"Именно отсутствие орудия совершения преступления в настоящее время не дает нам возможности окончательно установить, чей выстрел был смертельный", - подчеркнул Труба.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд продлил меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Так, суд оставил Приходько под стражей до 30 июля 2019 года.