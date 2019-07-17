У справі про вбивство дитини поліцейськими з'явився третій підозрюваний

У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова у Переяслав-Хмельницькому з'явився третій підозрюваний. Про це під час брифінгу в середу, 17 липня, повідомив глава Держбюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Труби, слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) оголосили третю підозру у справі про вбивство дитини. Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

"Щойно оголошено підозру одному з учасників, який не просто був присутній, а також використовував зброю і здійснював постріли з цієї зброї. Оголошено підозру третьому учаснику і вручене клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - заявив глава ДБР.

Труба не назвав, про кого саме йде мова, але наголосив, що зараз з третім підозрюваним проводять слідчі дії. Також він додав, що у справі вже були допитані 53 свідки та проведено 34 обшуки у фігурантів та їх оточення, однак зброї, з якої був вбитий 5-річний Кирило, так і не виявили.

"Нами призначено більше 10 судових експертиз: судово-медичні, балістичні, молекулярно- генетичні, дактилоскопічні, вибухотехнічні. Проведено 8 слідчих експериментів. Отримані всі можливі відеозаписи з камер спостереження. З залученням осіб водолазного складу ДСНС було проведено відпрацювання усіх водойм у Переяславі-Хмельницькому та прилеглих територіях", - розповів він.

Крім того, слідство досі не встановило, хто саме з трьох підозрюваних вбив дитину.

"Саме відсутність знаряддя вчинення злочину на цей час не дає нам змоги остаточно встановити, чий постріл був смертельний", - підкреслив Труба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд продовжив запобіжний захід другому підозрюваному у справі про вбивство 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Так, суд залишив Приходька під вартою до 30 липня 2019 року.