В деле Скрипаля много следов указывает на ответственность России, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в деле об отравлении двойного агента Сергея Скрипаля много следов указывает на ответственность России за это преступление. Об этом она заявила на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает DW.

Отмечено, что Германия подготовит общую позицию с Францией о том, как отреагировать на отравление Скрипаля.

По словам Меркель, "много следов указывает, что Россия несет ответственность". При этом канцлер ФРГ добавила, что ситуация является "сложной".

Как сообщается, покушение на убийство Скрипаля вызвал дипломатический конфликт Москвы и Лондона.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что с высокой степенью вероятности именно президент России Владимир Путин принял решение об использовании нервно-паралитического токсина для атаки на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.