У справі Скрипаля багато слідів вказує на відповідальність Росії, - Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає, що у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля багато слідів указує на відповідальність Росії за цей злочин. Про це вона заявила на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає DW.

Зазначено, що Німеччина підготує спільну позицію з Францією щодо того, як відреагувати на отруєння Скрипаля.

За словами Меркель, "багато слідів указує, що Росія несе відповідальність". При цьому канцлер ФРН додала, що ситуація є "складною".

Як повідомляється, замах на вбивство Скрипаля спричинив дипломатичний конфлікт Москви та Лондона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що з високим ступенем імовірності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо використання нервово-паралітичного токсину для атаки на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.