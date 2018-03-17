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У справі Скрипаля багато слідів вказує на відповідальність Росії, - Меркель

НовиниПолітика    17.03.2018 - 08:52
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)
Фото: Ангела Меркель (facebook.com/AngelaMerkel)

Німеччина підготує спільну позицію з Францією щодо того, як відреагувати на отруєння Скрипаля

Канцлер Німеччини Анґела Меркель вважає, що у справі про отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля багато слідів указує на відповідальність Росії за цей злочин. Про це вона заявила на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає DW.

Зазначено, що Німеччина підготує спільну позицію з Францією щодо того, як відреагувати на отруєння Скрипаля.

За словами Меркель, "багато слідів указує, що Росія несе відповідальність". При цьому канцлер ФРН додала, що ситуація є "складною".

Як повідомляється, замах на вбивство Скрипаля спричинив дипломатичний конфлікт Москви та Лондона.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що з високим ступенем імовірності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо використання нервово-паралітичного токсину для атаки на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

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Теги: Германия, отравление, Ангела Меркель
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