В деле "Скания Украина" новый состав суда

Согласно выписке из протокола автоматизированного распределения судебного дела между судьями, апелляционная жалоба находилась в коллегии судей в составе председательствующего судьи Ткаченко Б.А., судей: Ходаковская И.П., Евсиков А.А.

"Распоряжением руководителя аппарата от 28.04.2021 в связи с пребыванием судьи Ткаченко Б.А. на больничном дело № 918/914/19 передано председательствующему судье Коробенко Г.П., судьи: Кравчук Г.А., Козырь Т.П.”, - говорится в тексте постановления.

Вместе с тем уже определена и дата следующего судебного заседания.

Само рассмотрение апелляционной жалобы "Скания Украина" на решение Хозяйственного суда Киевской области назначено на 18 мая в помещении Северного апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, судебные процессы между поставщиком шведских грузовиков Scania и украинским предприятием "Журавлына" тянутся вот уже около девяти лет.

В октябре 2020 года судья Хозяйственного суда Киевской области Светлана Чонгова вынесла решение о взыскании с представительства "Скания Украина" в пользу компании "Фирма "Журавлина" 123,9 млн грн, из которых 46,2 млн грн - как агентское вознаграждение.

Однако, по словам адвокатов, соглашение о мастерской не содержало условий эксклюзивности, а "Журавлина" не предоставила доказательств наличия упущенной выгоды. Иными словами, суд принял решение о взыскании 123 млн грн, ссылаясь лишь на самостоятельно составленные компанией таблицы с перечнем первичных бухгалтерских документов.

В то же время, посол Королевства Швеции Тобиас Тиберг отметил, что "ситуация вокруг Scania не прибавляет энтузиазма шведским инвесторам в вопросе дальнейшего инвестирования в Украину".

По словам посла, вопрос Scania поднимался с представителями украинской власти, курирующими инвестиции. Также проблему обсуждали на уровне спецкомиссии Верховной Рады по вопросам защиты инвесторов, где получили поддержку.