У справі "Сканія Україна" новий склад суду

Згідно з витягом з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, апеляційна скарга перебувала в колегії суддів у складі головуючого судді Ткаченко Б.О., суддів: Ходаковська І.П., Євсіков О.О.

"Розпорядженням керівника апарату від 28.04.2021 у зв'язку з перебуванням судді Ткаченко Б.О. на лікарняному справу № 918/914/19 передано головуючому судді Коробенко Г.П., судді: Кравчук Г.О., Козир Т.П.", - йдеться в тексті постанови.

Разом з тим вже визначена і дата наступного судового засідання.

Сам розгляд апеляційної скарги "Сканія Україна" на рішення Господарського суду Київської області призначено на 18 травня в приміщенні Північного апеляційного господарського суду.

Нагадаємо, судові процеси між постачальником Шведських вантажівок Scania і українським підприємством "Журавлина" тягнуться ось уже близько дев'яти років.

У жовтні 2020 року суддя Господарського суду Київської області Світлана Чонгова винесла рішення про стягнення з представництва "Сканія Україна" на користь компанії "Фірма" Журавлина" 123,9 млн грн, з яких 46,2 млн грн - як агентська винагорода.

Однак, за словами адвокатів, угода про майстерню не містила умов ексклюзивності, а "Журавлина" не надала доказів наявності упущеної вигоди. Іншими словами, суд прийняв рішення про стягнення 123 млн грн, посилаючись лише на самостійно складені компанією таблиці з переліком первинних бухгалтерських документів.

Водночас посол Королівства Швеції Тобіас Тіберг зазначив, що "ситуація навколо Scania не додає ентузіазму шведським інвесторам у питанні подальшого інвестування в Україну".

За словами посла, питання піднімалося з представниками української влади, які курирують інвестиції. Також проблему обговорювали на рівні спецкомісії Верховної Ради з питань захисту інвесторів, де отримали підтримку.