В "Укрэнерго" рассказали о нарушениях ДТЭК Ахметова

Фото: Ринат Ахметов (УНИАН)

Обнародовано заявление "Укрэнерго" об угрозах стабильной работе энергорынка Украины в разгар войны с РФ

Компания ДТЭК Рината Ахметова в 2015 году заблокировала разработку проекта, который должен предусматривать возможность работы энергоблока №11 Бурштынской ТЭС как на экспорт, так и в Украину. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго" об угрозах стабильной работе энергорынка Украины в разгар войны с Россией на Донбассе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Так, по данным "Укрэнерго", компании "Центрэнерго" и "Донбассэнерго" тогда выполняли ремонты на генерирующих объектах. ДТЭК также полностью ремонтировал блоки, что не работали на энергосистему Украины. При этом на энергоблоках ДТЭК, что работали на Украину, в 2015 году объемы ремонтов выполнялись не в полном объеме, и они находились в ремонте вдвое дольше, чем в предыдущем году.

Кроме того, в документе, опубликованном на сайте "Наших грошей", были приведены примеры ряда остановок энергоблоков, через которые для стабилизации работы энергосистемы Украины пришлось закупать электроэнергию в России.

Значительная часть запасов угля тогда была сосредоточена на станциях, которые не работали на систему Украины – 70% антрацита лежало на складах Луганской ТЭС, 20% газового угля было на Бурштынской ТЭС, говорится в заявлении "Укрэнерго".

Стоит отметить, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не предоставила "Нашим грошам" копию своего заявления, поданного комиссией в Антимонопольный комитет в 2015 году.

В комиссии заявили, что перенаправили запрос журналиста в адрес АМКУ, потому что якобы не владеют информацией по делу АМКУ №128-26.13/14-15, открытому именно на основании заявления НКРЭКУ по признакам нарушения ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго" и ПАО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

Как известно, расследование монополии ДТЭК Ахметова на энергетическом рынке ведется по заявлению НКРЭКУ и "Укрэнерго" с 2015 года. В частности, речь идет о злоупотреблении монопольным положением компаниями группы ДТЭК – "Востокэнерго", "Днепроэнерго" и "Западэнерго". Компании ДТЭК значительно завышали цену угля за счет внутригрупповых перепродаж. И именно уже самый дорогой уголь включался в расчет тарифов, которые украинцы платили за электроэнергию.

Отметим, 20 ноября в 10-00 в АМКУ состоится рассмотрение дела в отношении монополизма ДТЭК Ахметова. По мнению председателя Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, это заседание АМКУ будет важнейшим за последние 4 года.

"Собственно это решение будет определять, будем ли мы жить следующие 10-20 лет в условиях конкурентной энергетики, в условиях монополистической энергетики (со всеми соответствующими тарифными последствиями)", - сказал Герус, пообещав передать доказательства монополизма ДТЭК Ахметова в Антимонольный комитет Украины.

По словам Геруса, ДТЭК Ахметова является монополистом, имеет доминирующую рыночную власть, злоупотребляет своим монопольным положением и оказывает негативное влияние на экономическую конкуренцию.