ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В деле о приватизации Межигорья объявлено подозрение восьми лицам

Новости » Общество    10.08.2019 - 21:30
В деле о приватизации Межигорья объявлено подозрение восьми лицам
Фото: резиденция Межигорье (РБК-Украина)

По некоторым лицам вступили приговоры в законную силу

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

Он объяснил, что Ющенко сообщили о подозрении, потому что только ему за законом подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции.

По его словам, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, есть те, по которым вступили приговоры в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела в отношении вывода резиденции Межигорье из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Три года для прокурора: чем запомнился Юрий Луценко во главе ГПУ Прокуратура объявила подозрение бизнесмену, финансировавшему "Самооборону Крыма"
Новости Украины ГПУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь