В деле о приватизации Межигорья объявлено подозрение восьми лицам

Фото: резиденция Межигорье (РБК-Украина)

По некоторым лицам вступили приговоры в законную силу

В рамках расследования дела о выводе резиденции Межигорье из государственной собственности сообщено о подозрении восьми лицам. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

Он объяснил, что Ющенко сообщили о подозрении, потому что только ему за законом подчинялось Государственное управление делами, и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции.

По его словам, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, есть те, по которым вступили приговоры в законную силу, начиная от чиновников, в частности, от двух президентов и премьер-министра, и до нотариусов.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в рамках расследования дела в отношении вывода резиденции Межигорье из государственной собственности в 2007 году. Ющенко объявлено подозрение по части 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).