У справі про приватизацію Межигір'я оголошено підозру восьми особам

Фото: резиденція Межигір'я (РБК-Україна)

По деяким особам вироки вступили в законну силу

В рамках розслідування справи про виведення резиденції Межигорье з державної власності повідомлено про підозру восьми особам. Про це повідомив начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі "Українського радіо".

Він пояснив, що третьому президенту України Віктору Ющенку повідомили про підозру, "тому що тільки йому за законом підпорядковувалося Державне управління справами, і їм розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції".

За його словами, поки повідомлено про підозру восьми особам. Крім того, "є ті, за якими вироки вступили в законну силу, починаючи від чиновників, зокрема, від двох президентів і прем'єр-міністра, і до нотаріусів".

РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура повідомила про підозру третьому президенту України Віктору Ющенку в рамках розслідування справи щодо виведення резиденції "Межигір'я" з державної власності в 2007 році. Ющенко оголошено підозру у частині 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).