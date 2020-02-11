ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У справі про підпал авто львівської журналістки встановили замовника

Новини » Надзвичайні події     11.02.2020 - 08:30
У справі про підпал авто львівської журналістки встановили замовника
Фото: згорілий автомобіль (lv.npu.gov.ua)

До підпалу автомобіля також причетний місцевий поліцейський

У справі про підпал автомобіля львівської журналістки встановили замовника, пособника і підбурювача. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За версією слідства, в причетності до підпалу підозрюють раніше судимого жителя Львова, відомого в кримінальному світі організацією контрабандних схем та розкрадання палива Львівської залізниці. Крім того, до злочину може бути причетний працівник Франківського відділу поліції Львова, який підшукував виконавця і передавав йому гроші. Йому заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

На сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу ймовірному замовнику. Попередня кваліфікація інциденту "умисне знищення або пошкодження майна журналіста".

Нагадаємо, в ніч на 30 січня у Львові підпалили автомобіль журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

На сьогодні у цій справі проходить 19-річний студент, якого відпустили під домашній арешт. Слідство підозрює, що він є виконавцем. Також відомо, що він є громадянином Молдови.

У Львівській області жінка померла від грипу
Новини України Львівавтомобилижурналисты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся