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В деле об отмывании денег через ОВГЗ арестовали счет "Универ-Капитал"

Новости » Финансы    07.11.2018 - 17:30
Фото: СБУ (oda.zt.gov.ua)
Фото: СБУ (oda.zt.gov.ua)

В СБУ подозревают, что через этот счет один из клиентов компании мог отмывать средства

На банковский счет компании "Универ-Капитал" наложен арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию основателя и партнера ИГ "Универ" Тараса Козака в Facebook.

По его данным, через этот счет проводятся расчеты по сделкам клиентов по купле/продаже ценных бумаг, в частности, ОВГЗ.

"Мотивация ареста - у "погон" есть подозрения, что один из клиентов компании мог отмывать преступные средства", - сообщил Козак.

Он добавил, что через арестованный счет проводятся расчеты сделок сотен клиентов - юридических лиц. "Арест всего счета по сути подобен аресту всего корреспондентского счета банка при подозрении к средствам одного из клиентов банка", - добавил он.

Козак также считает дело, которое ведет СБУ, "безосновательным давлением" на компанию.

В деле об отмывании денег через ОВГЗ арестовали счет &quot;Универ-Капитал&quot;

Напомним, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с отмыванием на украинских фондовых биржах доходов, полученных нелегальным путем. По версии СБУ, в 2017-2018 годах сотрудники бирж совместно с торговцами ценными бумагами организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. По схеме торговцы проводили сомнительные финансовые операции купли-продажи ОВГЗ. Общая сумма легализованных средств составляет более 100 млн гривен.

СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных сотрудников. Также СБУ провела обыск в доме главы инвестиционной компании "Универ" Тараса Козака.

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