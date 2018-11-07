У справі відмивання коштів через ОВДП арештували рахунок "Універ-Капітал"

Фото: СБУ (oda.zt.gov.ua)

У СБУ підозрюють, що через цей рахунок один з клієнтів компанії міг відмивати кошти

На банківській рахунок компанії "Універ-Капітал" накладено арешт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію засновника і партнера ІГ "Універ" Тараса Козака у Facebook.

За його даними, через рахунок проводяться розрахунки за угодами клієнтів по купівлі/продажу цінних паперів, зокрема, ОВДП.

"Мотивація арешту - у "погонів" є підозри, що один з клієнтів компанії міг відмивати злочинні кошти", - повідомив Козак.

Він додав, що через заарештований рахунок проводяться розрахунки угод сотень клієнтів - юридичних осіб. "Арешт всього рахунку за суттю подібний на арешт всього кореспондентського рахунку банку при підозрі до коштів одного з клієнтів банку", - додав він.

Козак також вважає справу, яку веде СБУ, "безпідставним тиском" на компанію.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження у зв'язку з відмиванням на українських фондових біржах доходів, отриманих нелегальним шляхом. За версією СБУ, в 2017-2018 роках співробітники бірж спільно з торговцями цінними паперами організували механізм легалізації незаконних доходів і виведення коштів за кордон. За схемою торговці проводили сумнівні фінансові операції купівлі-продажу ОВДП. Загальна сума легалізованих коштів становить понад 100 млн гривень.

СБУ провела обшуки в офісах фондових бірж і місцях проживання їх окремих співробітників. Також СБУ провела обшук в будинку голови інвестиційної компанії "Універ" Тараса Козака.